Bonseri sblocca la Leon Folgore beffata dal Chievo

Il primo round della lotta al vertice del girone B di Serie D dice Chievo Verona che sbanca lo Sportitalia Village dando vita a una prestazione di raro cinismo offensivo. Protagonista Rocco Costantino, attaccante 35enne clivense di grande esperienza, che sfrutta al 100% i due palloni in area concessi dalla Folgore Caratese per battere in entrambe le occasioni Salvalaggio. Due tiri, due gol. Questo è il calcio, sentiamo spesso dire alla tv. Sì, perché il resto della partita la fa la Folgore Caratese che colpisce quattro legni e accorcia le distanze nella ripresa direttamente dal dischetto grazie a Luca Tremolada, sempre nel vivo dell’azione e autentico trascinatore dei suoi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bonseri sblocca la Leon. Folgore beffata dal Chievo

Altre letture consigliate

Calcio, Serie D: Leon si sblocca, Folgore si ferma e cede la vetta - The post Calcio, Serie D: Leon si sblocca, Folgore si ferma e cede la vetta appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. Da msn.com

Trionfo Folgore Caratese a Pavia, amara sconfitta per la Leon in casa - Alle due brianzole della serie D, la sesta giornata riserva un verdetto in ... Si legge su monzaindiretta.it

SERIE D. La Leon non molla e impone il pari anche alla capolista Folgore - La prima di Luca Tremolada con la maglia della Folgore Caratese coincide col primo pareggio della capolista che mantiene comunque due punti di vantaggio sul Milan Futuro. Come scrive ilgiorno.it