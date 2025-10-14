Bonseri sblocca la Leon Folgore beffata dal Chievo

Sport.quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo round della lotta al vertice del girone B di Serie D dice Chievo Verona che sbanca lo Sportitalia Village dando vita a una prestazione di raro cinismo offensivo. Protagonista Rocco Costantino, attaccante 35enne clivense di grande esperienza, che sfrutta al 100% i due palloni in area concessi dalla Folgore Caratese per battere in entrambe le occasioni Salvalaggio. Due tiri, due gol. Questo è il calcio, sentiamo spesso dire alla tv. Sì, perché il resto della partita la fa la Folgore Caratese che colpisce quattro legni e accorcia le distanze nella ripresa direttamente dal dischetto grazie a Luca Tremolada, sempre nel vivo dell’azione e autentico trascinatore dei suoi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

bonseri sblocca la leon folgore beffata dal chievo

© Sport.quotidiano.net - Bonseri sblocca la Leon. Folgore beffata dal Chievo

Altre letture consigliate

bonseri sblocca leon folgoreCalcio, Serie D: Leon si sblocca, Folgore si ferma e cede la vetta - The post Calcio, Serie D: Leon si sblocca, Folgore si ferma e cede la vetta appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. Da msn.com

bonseri sblocca leon folgoreTrionfo Folgore Caratese a Pavia, amara sconfitta per la Leon in casa - Alle due brianzole della serie D, la sesta giornata riserva un verdetto in ... Si legge su monzaindiretta.it

SERIE D. La Leon non molla e impone il pari anche alla capolista Folgore - La prima di Luca Tremolada con la maglia della Folgore Caratese coincide col primo pareggio della capolista che mantiene comunque due punti di vantaggio sul Milan Futuro. Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Bonseri Sblocca Leon Folgore