Bonny Inter lui l’alter ego di Thuram | ecco come ha conquistato Chivu già dai tempi di Parma!

Con l'avvicinarsi del big match di sabato sera contro la Roma, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu sembra aver sciolto le riserve per l'attacco. Con Marcus Thuram ai box per infortunio e il capitano Lautaro Martínez reduce dalle fatiche intercontinentali, la maglia da titolare al fianco del Toro sembra destinata ad Ange-Yoan Bonny. Un vantaggio costruito sulla freschezza e sulla tattica. Come analizza La Gazzetta dello Sport, la scelta non è dettata solo dalla freschezza atletica.

Inter, cercasi alter ego per Lautaro: Hojlund in pole, poi Bonny. E c'è un altro nome da Parma - Il messaggio della dirigenza è chiaro: niente rivoluzioni, ma una ristrutturazione già pianificata.

Inter-Bonny, si chiude in settimana: i dettagli dell'affare - Ecco perché la settimana che inizia oggi dovrebbe essere quella decisiva per accelerare definitivamente sull'affare Bonny.

Bonny: "L'Inter è un sogno, Lautaro e Thuram mi hanno già dato due consigli. Musica? Ornella Vanoni la mia preferita per un motivo" - Appena firmato, ho messo sui social una foto fatta da piccolo in nerazzurro: era destino".