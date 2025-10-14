Bonny Inter è lui il favorito per la Roma | Chivu vuole confermarlo l’idea

Internews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Con Marcus Thuram out per la sfida contro la Roma, uno degli attaccanti che si giocheranno un posto accanto a Lautaro Martinez è Bonny. Il giovane talento nerazzurro, che ha scelto di rimanere a Milano durante la sosta, sembra essere in vantaggio su Pio Esposito per il ruolo di partner del capitano dell’ Inter, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Bonny, classe 2003, ha impressionato per la sua capacità di muoversi senza palla, la sua forza fisica e la determinazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

bonny inter 232 lui il favorito per la roma chivu vuole confermarlo l8217idea

© Internews24.com - Bonny Inter, è lui il favorito per la Roma: Chivu vuole confermarlo, l’idea

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Roma-Inter, Bonny ancora titolare: la nuova gestione al fantacalcio - Attenzione a Bonny in ottica fantacalcio, visto che sarà titolare anche in Roma- Riporta fantamaster.it

Inter-Bonny, si chiude in settimana: i dettagli dell'affare - Ecco perché la settimana che inizia oggi dovrebbe essere quella decisiva per accelerare definitivamente sull’affare Bonny. Come scrive gazzetta.it

Inter, Bonny si presenta: “Guarderò Lautaro e Thuram con gli occhi di un bambino” - Un nuovo giocatore &#232; pronto a vestire la maglia dell’Inter. Segnala gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Bonny Inter 232 Favorito