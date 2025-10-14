Inter News 24 Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Con Marcus Thuram out per la sfida contro la Roma, uno degli attaccanti che si giocheranno un posto accanto a Lautaro Martinez è Bonny. Il giovane talento nerazzurro, che ha scelto di rimanere a Milano durante la sosta, sembra essere in vantaggio su Pio Esposito per il ruolo di partner del capitano dell’ Inter, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Bonny, classe 2003, ha impressionato per la sua capacità di muoversi senza palla, la sua forza fisica e la determinazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny Inter, è lui il favorito per la Roma: Chivu vuole confermarlo, l’idea