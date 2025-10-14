Bonifiche di discariche e rimozione dei rifiuti lo Stato scende in campo a Casal di Principe

Dopo anni di abbandono e degrado, l’area di via del Pozzo sarà finalmente ripulita. Domani (15 ottobre) partiranno ufficialmente gli interventi di bonifica straordinaria disposti dal generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per le bonifiche nelle province di Napoli e Caserta, che ha inserito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

