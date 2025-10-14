Boni sbarca in Regione | Assessore io? Deciderà Giani ma in giunta ci sia un aretino

Arezzonotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono pronto a caricarmi sulle spalle tutto il peso di questa impresa”. Il consenso ottenuto da Filippo Boni, vicesindaco del Comune di Cavriglia e primo tra gli eletti in consiglio regionale nella lista del Pd per la circoscrizione Arezzo, è quello che somiglia a un vero e proprio plebiscito. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Regione siciliana, si è dimesso l'assessore Barbagallo - L'assessore regionale dell'Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall'incarico, efficaci da lunedì prossimo, per motivi personali. Riporta ansa.it

Regione, si dimette l'assessore all'agricoltura Barbagallo - L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì 22 settembre, per motivi personali. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Boni Sbarca Regione Assessore