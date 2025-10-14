Bonfanti e Nzola incontrano i tifosi Autografi e scherzi davanti a 200 persone

Ci sono circa duecento persone in Borgo Largo nel tardo pomeriggio di ieri davanti al Pisa Store. Una lunga fila di tifosi che si sono recati per il primo Meet&Greet organizzato dalla società nerazzurra. Dopo il grande successo della scorsa stagione, con gli incontri nei quali furono protagonisti Canestrelli, Moreo, Calabresi e Caracciolo tra gli altri, a prendersi la scena ieri sono stati Giovanni Bonfanti e M’Bala Nzola. I due calciatori arrivano in una delle vie più caratteristiche del centro accolti tra gli applausi del pubblico presente. Qualche stretta di mano, poi è il momento di cambiarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

