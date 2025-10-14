Bomba inesplosa in porto arriva l' ordinanza di evacuazione | tutti i dettagli
Emessa l’ordinanza del sindaco per l’evacuazione delle case in zona Campi Elisi durante le operazioni di bonifica della bomba inesplosa in porto. La popolazione sarà evacuata sabato 18 agosto nell'area compresa nel raggio di 468 metri dal luogo in cui si trova l’ordigno bellico, rinvenuto nella. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Bomba inesplosa, sarà operativa una zona di accoglienza alla piscina Bianchi - X Vai su X
#AVVISO TS - BOMBA INESPLOSA IN PORTO - ORDINANZA DI EVACUAZIONE DELLA POPOLAZIONE PER SABATO 18 OTTOBRE 2025 Il 18 settembre nella Stazione Ferroviaria Porto è stato rinvenuto un ordigno d’aereo inesploso risalente alla Seconda - facebook.com Vai su Facebook
Bomba inesplosa in porto, ecco l'ordinanza di evacuazione della popolazione - Tutte le disposizioni firmate dal Sindaco Dipiazza per sabato 18 ottobre. Lo riporta rainews.it
Bomba inesplosa nel porto di Trieste: evacuazione della popolazione sabato 18 ottobre - Scatterà sabato 18 ottobre 2025 l’evacuazione della popolazione residente nella zona del porto di Trieste, dopo il ritrovamento di una bomba d’aereo inesplosa risalente alla Seconda guerra mondiale. Lo riporta triestecafe.it