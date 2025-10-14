Bomba all' alba a Biccari | salta in aria sportello bancomat della Banca Popolare Pugliese

Boato nella notte, a Biccari, dove ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare Pugliese di via Alessandro Manzoni.Il fatto è successo intorno alle 5.30: chi ha agito ha utilizzato l'ormai consolidata tecnica della ‘marmotta esplosiva', che ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it