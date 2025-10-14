Bomba all' alba a Biccari | salta in aria sportello bancomat della Banca Popolare Pugliese

Foggiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Boato nella notte, a Biccari, dove ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare Pugliese di via Alessandro Manzoni.Il fatto è successo intorno alle 5.30: chi ha agito ha utilizzato l'ormai consolidata tecnica della ‘marmotta esplosiva', che ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Bomba all'alba allo sportello bancomat della banca: via con bottino da 80mila euro. Colpita anche una seconda filiale allo stesso orario - Una bomba è stata fatta esplodere questa mattina all'alba a Trinitapoli (Barletta- Segnala quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Bomba Alba Biccari Salta