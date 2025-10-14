Bolzano sfonda le vetrine con un piccone e ruba i registratori di cassa | dove ha colpito il giovane

Notizie.virgilio.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane italiano è stato deferito per furti con spaccata in locali notturni di Bolzano: colpiva con un piccone e rubava denaro dai registratori. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

