Bologna spacciatore fugge lanciando un monopattino contro gli agenti

Notizie.virgilio.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato a Bologna un cittadino tunisino per spaccio: sequestrati cocaina, hashish e oltre 2900 euro in contanti dopo una fuga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

