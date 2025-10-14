bologna ruba detersivo per 300 euro poi spruzza lo spray al peperoncino alla guardia giurata

Bologna, 14 ottobre 2025 – Prima ha fatto razzia di confezioni di detersivo poi, per riuscire a scappare ha spruzzato lo spray al peperoncino sul viso dell’addetto alla sicurezza che cercava di bloccarlo:. L’uomo, 51 anni, italiano, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna con l’accusa di tentata rapina impropria. Dai controlli effettuati è risultato disoccupato e già noto alle Forze dell’ordine. Il fatto è accaduto all’interno di un esercizio commerciale situato in via Marconi. Qui l’uomo ha messo a segno il colpo rubando numerose confezioni di detersivo che, forse, avrebbe successivamente rivenduto considerata la quantità rubata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

