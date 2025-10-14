Bologna ruba detersivo per 300 euro poi spruzza lo spray al peperoncino alla guardia giurata

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 14 ottobre 2025 – Prima ha fatto razzia di confezioni di detersivo poi, per riuscire a scappare ha spruzzato lo spray al peperoncino sul viso dell’addetto alla sicurezza che cercava di bloccarlo:. L’uomo, 51 anni, italiano, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna con l’accusa di tentata rapina impropria. Dai controlli effettuati è risultato disoccupato e già noto alle Forze dell’ordine. Il fatto è accaduto all’interno di un esercizio commerciale situato in via Marconi. Qui l’uomo ha messo a segno il colpo rubando numerose confezioni di detersivo che, forse, avrebbe successivamente rivenduto considerata la quantità rubata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bologna ruba detersivo per 300 euro poi spruzza lo spray al peperoncino alla guardia giurata

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, ruba detersivo per 300 euro poi spruzza lo spray al peperoncino alla guardia giurata

Altri contenuti sullo stesso argomento

bologna ruba detersivo 300Bologna, ruba detersivo per 300 euro poi spruzza lo spray al peperoncino alla guardia giurata - L’uomo, 51 anni, italiano, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna con l’accusa di tentata rapina impropria. Scrive ilrestodelcarlino.it

bologna ruba detersivo 300BOLOGNA: Ruba delle confezioni di detersivo, poi minaccia con lo spray al peperoncino; 51enne italiano arrestato dai carabinieri - La merce rubata, per un valore circa 300 euro, veniva recuperata dai militari operanti e restituita all’avente diritto. Come scrive renonews.it

Ruba detersivi e minaccia la sicurezza con spray al peperoncino in un supermercato di Bologna, arrestato - Un 51enne ruba confezioni di detersivo in un supermercato di viale Marconi a Bologna e minaccia la guardia con spray al peperoncino: arrestato dai Carabinieri. Lo riporta gazzettadibologna.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Ruba Detersivo 300