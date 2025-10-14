Bologna, 14 ottobre 2025 – Il cantiere del tram arriva a uno snodo cruciale. Oggi partono i lavori sul ponte Matteotti, trait d’union tra centro storico e prima periferia di Bologna. Pesanti le modifiche alla viabilità della zona, con restringimenti della carreggiata e nuova disposizione delle corsie. I lavori partiranno in via Matteotti (lato est del Ponte), da Viale Masini a fronte incrocio con via dè Carracci. (DIRE) Bologna, 30 lug. - A Bologna riapre in anticipo sull'anticipo l'incrocio tra i viali, via Indipendenza e il ponte Matteotti. Lo segnala l'amministrazione comunale: nell'ambito dei lavori del tram, l'intersezione è tornata percorribile già oggi e quindi "in ulteriore anticipo rispetto alla data dell'1 agosto annunciata nei giorni scorsi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, la Linea rossa sul ponte Matteotti: oggi l’apertura del maxi-cantiere