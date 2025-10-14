Bologna la democrazia di Italiano funziona Solo tre squadre hanno usato più giocatori
Ci sono allenatori che predicano la democrazia e all’atto pratico, nelle scelte tecniche, si rivelano figli di rigide gerarchie. E poi ci sono allenatori come Vincenzo Italiano: che la democrazia la predica e la attua. "Quando cominceranno le partite ogni tre giorni voglio che siano tutti pronti perché ci sarà davvero bisogno di tutta la rosa", proclamò il tecnico a luglio. Le partite ogni tre giorni sono già cominciate e dopo la sosta ricominceranno: per il Bologna (e per tutte le italiane impegnate nelle coppe) a un ritmo addirittura vertiginoso, che si tradurrà nel tour de force di 7 gare in 21 giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
