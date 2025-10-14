Bologna chiuso per 15 giorni un compro oro | lavorava in locali abusivi lontano dalla sede autorizzata

Notizie.virgilio.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospesa per 15 giorni l’attività di un compro oro a Bologna: irregolarità nella sede e tutela della sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

