Bollette di luce e gas uno sportello per aiutare a risparmiare

Veronasera.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Martino Buon Albergo è attivo dal 1° ottobre scorso il nuovo Sportello AdiconsumIsac per il gruppo d’acquisto di luce e gas, un servizio gratuito pensato per sostenere famiglie e cittadini nel contenimento delle spese energetiche.Lo sportello nasce da una convenzione tra Isac (Istituzione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

