Bollate blitz anti abusivi in piazza Sequestrata merce per 150mila euro

Scarpe, capi d’abbigliamento e accessori di pelletteria falsi per un valore complessivo di circa 150.000 euro sono stati sequestrati domenica mattina a Bollate nell’ambito di un servizio di contrasto al commercio abusivo ed anticontraffazione, predisposto dai carabinieri della compagnia di Rho in collaborazione con gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Daniele Camisasca. Il blitz è scattato in piazza Dei Martiri della Libertà e piazza Resistenza. Qui le forze dell’ordine hanno sorpreso e denunciato 4 senegalesi, tra i 21 e 40 anni, responsabili di ricettazione e vendita di merce con impronte contraffatte e commercio di prodotti con segni falsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bollate, blitz anti abusivi in piazza. Sequestrata merce per 150mila euro

Leggi anche questi approfondimenti

SCANDALO ALL’ASP DI PALERMO: FERMATI DIRIGENTE E CONSULENTE FISCALE PER TANGENTI Blitz della Polizia interrompe un passaggio di denaro: arrestati due nomi noti tra sanità e affari. Intanto la Cassazione rimette in libertà Montante Sintesi Gli - facebook.com Vai su Facebook

Bollate, blitz anti abusivi in piazza. Sequestrata merce per 150mila euro - Scarpe, capi d’abbigliamento e accessori di pelletteria falsi per un valore complessivo di circa 150. Lo riporta msn.com

Bollate, blitz di Polizia locale e carabinieri contro il commercio abusivo, 4 denunciati e sequestri per 150mila euro - Maxi blitx di Polizia locale e carabinieri a Bollate contro il commercio abusivo: sequestrate scarpe, felpe, cinture e borse contraffatte. Secondo ilnotiziario.net

Bollate, lotta contro il commercio abusivo e lo spaccio: sequestrati capi contraffatti e droga - Milano, 13 ottobre 2025 – Capi d'abbigliamento e accessori di pelletteria falsi per un valore di circa 50. Secondo msn.com