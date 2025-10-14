Bobine di fibra e rifiuti nel parco abbandonati | in Brianza è ancora emergenza rifiuti

L’abbandono dei rifiuti, in Brianza, sta diventando un’emergenza condivisa in sempre più comuni..Questa volta il fatto è successo a Barlassina, in via Paganini all'altezza del ripetitore. A denunciare il fatto è stato il noto consigliere comunale Claudio Trenta sulla pagina Facebook “Succede a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altre letture consigliate

Rifiuti e plastica abbandonati sotto al cartello di divieto di scarico: la discarica nell'oasi fossile di Rosada - Dune di sabbia e di rifiuti nel Parco del Delta: proprio sotto al cartello di divieto di scarico sono lì, abbandonati, sacchi di rifiuti e cartoni di plastica. Segnala ilgazzettino.it

Tassa sui rifiuti non pagata: il parco di Pinocchio a Collodi rischia di chiudere - Che adesso rischiano di restare a bocca asciutta perché il Parco di Pinocchio a Collodi rischia di chiudere. Scrive corrierefiorentino.corriere.it

Parco Rimbocchi "Area verde dimenticata. Rifiuti, incuria e tanto degrado ovunque" - "Scrivo per segnalare con profonda amarezza lo stato di totale abbandono in cui versa da mesi il Parco dei Rimbocchi, un tempo luogo vivo e frequentato da famiglie, anziani, bambini e sportivi del ... Secondo lanazione.it