Bluff in diretta al Grande Fratello | la rissa promessa diventa una farsa

Al Grande Fratello una puntata attesissima si trasforma in un teatrino di scuse e abbracci: ecco cosa è successo tra Omer e Jonas durante la diretta del reality. Vuoi sapere com’è andata davvero la serata al Grande Fratello 2025? Te lo racconto subito. Ma attenzione: quello che sembrava uno scontro esplosivo si è trasformato in una sceneggiata che ha spiazzato tutti. Sembrava il preludio a una guerra: Omer Benabdallah e Jonas Pepe ai ferri corti, con Simona Ventura pronta a mediare un faccia a faccia che prometteva scintille. Invece? Fuoco di paglia. I due si scambiano parole tese, ma si affrettano a spegnere ogni fiamma. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Bluff in diretta al Grande Fratello: la rissa promessa diventa una farsa

Argomenti simili trattati di recente

Lettere DAZN: multa o bluff? No, non è una multa del giudice. È una proposta di accordo: “paghi 500 € e chiudiamo qui”. ? Essere citati nelle indagini non equivale a colpevolezza: il nome in una lista non è una prova. Se hai davvero usato il “pezzotto”, tr - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello: Giulio, Omer e Jonas un bluff! Affondi e Ventura li sfotte - Nella puntata in diretta, i tre gieffini deludono le aspettative della conduttrice e degli opinionisti che perdono solo tempo ... msn.com scrive

Grande Fratello 2025, puntata 13 ottobre/ Diretta ed eliminato: la verità su Anita, Omer contro Jonas - Il Grande Fratello 2025 torna in onda oggi con la terza puntata: Simona Ventura svela il destino di Anita e l'eliminato tra Giulio, Matteo e Omer. Secondo ilsussidiario.net

Grande Fratello, prima gaffe della regia: cosa è successo - La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata e già non mancano le prime sorprese: una piccola gaffe da parte della regia ha fatto discutere ... Si legge su dilei.it