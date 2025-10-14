Blitz della polizia nei compro oro | chiuso un negozio in pieno centro

Controlli serrati della Polizia di Stato sui negozi “compro oro” del centro storico.?Nella giornata di ieri, il Questore di Bologna ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un punto vendita situato in via Castiglione, dopo che gli agenti hanno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

BLITZ ANTIDROGA NEI BOSCHI DI TALAMONA. RINTRACCIATO E ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO DI SONDRIO IL PUSHER DATOSI ALLA FUGA #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com Vai su Facebook

Tor Sapienza, terzo blitz della polizia locale al mercato nero della merce rubata https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/06/news/mercato_abusivo_via_severini_tor_sapienza-424893595/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Compro oro abusivi, sequestrati preziosi per 100mila euro. Liste dei clienti al vaglio della Finanza - Oltre 30 chili di oro e argento confiscati tra Città di Castello e Umbertide, denunciati il titolare e un socio per esercizio abusivo e ricettazione ... Lo riporta msn.com

Trenta chili di preziosi nel Compro Oro abusivo: blitz delle Fiamme Gialle - Molteplici le violazioni emerse degli obblighi previsti sia dalla normativa antiriciclaggio sia dalla disciplina prezzi, per la mancata esposizione delle tariffe ... Lo riporta msn.com

Evade dai domiciliari e rapina un Compro oro. Identificato e arrestato - Empoli, 31 luglio 2025 – Il rapinatore si trovava agli arresti domiciliari a Vinci ma aveva pensato bene di prendersi qualche ora di libertà, venire a Empoli, fare una rapina, e tornare a casa. Si legge su lanazione.it