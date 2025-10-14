Blitz della Polizia | cocaina e denaro sequestrati tre persone in manette

Operazione della Polizia di Stato: cocaina sequestrata e arresti per spaccio ed evasione.. Continuano i servizi straordinari predispost i dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 soggetti, di cui un 20enne di Afragola e una 30enne di Caivano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e una 36enne di Caivano per evasione. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Corso Meridionale ad Afragola, hanno notato a bordo di un’auto il 20enne che, in cambio di denaro, stava cedendo qualcosa ad una persona. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

