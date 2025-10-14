Blitz della Penitenziaria al carcere di San Severo | scoperti quattro smartphone in una cella

Una brillante operazione della Polizia penitenziaria ha portato, nella mattinata di ieri, al rinvenimento di quattro smartphone completi di caricabatterie all’interno di una cella della Casa circondariale di San Severo, occupata da cinque detenuti. A rendere nota la notizia è stato il segretario. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altre letture consigliate

Blitz nel carcere: sequestrati 22 smartphone e droga, l’allarme della polizia penitenziaria https://ift.tt/HOGFMXz https://ift.tt/GYr5z8i - X Vai su X

Lecce, blitz in carcere: sequestrati droga e telefoni L'operazione è partita alle prime luci dell'alba ed ha visto impegnate numerose unità https://www.leccesette.it/news/331139681798/blitz-nel-carcere-di-lecce-trovati-droga-e-cellulari - facebook.com Vai su Facebook

Blitz della Penitenziaria al carcere di San Severo: rinvenuti quattro smartphone in una cella - San Severo (FG), 13 ottobre 2025 – Una brillante operazione della Polizia penitenziaria ha portato, nella mattinata di ieri, al rinvenimento di quattro ... Da lucerabynight.it

Blitz in carcere: sequestrati 22 smartphone e droga - LECCE – 22 smartphone di ultima generazione, oltre a dello stupefacente, è quanto è stato trovato questa mattina all’interno del carcere di Borgo San Nicola, durante un’approfondita perquisizione che ... Segnala trnews.it

Blitz nel carcere: sequestrati 22 smartphone e droga, l’allarme della polizia penitenziaria - Il sindacato: “Serve piano straordinario di assunzioni, in Puglia mancano oltre mille unità” ... lecceprima.it scrive