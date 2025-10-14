Blitz della Penitenziaria al carcere di San Severo | scoperti quattro smartphone in una cella

Foggiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una brillante operazione della Polizia penitenziaria ha portato, nella mattinata di ieri, al rinvenimento di quattro smartphone completi di caricabatterie all’interno di una cella della Casa circondariale di San Severo, occupata da cinque detenuti. A rendere nota la notizia è stato il segretario. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

