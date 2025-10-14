Blitz della Municipale al murale di Maradona | scatta il sequestro ai Quartieri Spagnoli

Sigilli all’altarino del Pibe de Oro ai Quartieri Spagnoli, sequestrati gadget e carretti abusivi. Sanzioni per due attività commerciali e una denuncia per furto di energia elettrica. Azione a sorpresa della Polizia Municipale di Napoli ai Quartieri Spagnoli, meta di pellegrinaggio per migliaia di turisti e tifosi. Nel mirino è finito il celebre murale di . 🔗 Leggi su 2anews.it

