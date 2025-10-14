Blitz dei Carabinieri nelle zone collinari di Salerno | operazione in corso a Matierno
Operazione in corso, a Matierno, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Salerno: si attendono dettagli sul blitz condotto dagli uomini guidati dal Comandante Antonio Corvino. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ramacca: arrestato 40enne con un fucile clandestino, blitz dei Carabinieri nelle campagne - facebook.com Vai su Facebook
Blitz notturno dei carabinieri nel centro storico di Bitonto: smantellate piazze di spaccio controllate dai clan locali - X Vai su X
Rapinatore seriale semina il panico. Blitz dei carabinieri per catturarlo. E i residenti accusano un innocente - Dopo l’aggressione ai danni del pensionato, rapinato mentre faceva l’orto nella zona di villa il Diluvio, cominciano a circolare altre storie di furti messi ... Come scrive msn.com
Controlli a “Sant’Urbano“ - NARNI Blitz dei carabinieri nella zona verde di Santa Lucia per contrastare il fenomeno dello “spaccio nei boschi“, da tempo purtroppo diffuso in tante zone del comprensorio. Riporta lanazione.it
Blitz dei carabinieri, smantellato bosco della droga - Continua senza sosta l’attività dei Reparti dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti che si consuma in bivacchi ... Secondo ilmessaggero.it