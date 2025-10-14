Blitz al murale di Maradona | scatta un maxi sequestro chiusa la zona
La polizia municipale di Napoli ha sequestrato tutto il materiale presente nella zona dove si trova il murale di Maradona, ai Quartieri Spagnoli.In particolare, sono stati sequestrati magliette e gadget mentre è stata coperta la cappella dove si trovano i vari cimeli e le statue dedicate all'ex. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
