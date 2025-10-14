Blanca incinta spezza il cuore a Liguori | Lui sa tutto Anticipazioni

Grande puntata di Blanca 3 quella andata in onda lunedì 13 ottobre su Rai 1. Maria Chiara Giannetta, alias Blanca, spezza il cuore a Giuseppe Zeno, alias Liguori dopo un bacio e una dichiarazione d’amore strepitosa. Gli spettatori protestano: “Mai una gioia con loro”. Ma c’è ancora speranza perché finisca bene tra loro, basta aspettare il 20 ottobre, ecco le anticipazioni. Blanca 3, un trionfo esagerato. La terza puntata di Blanca 3, intitolata Il Delfino, ha consolidato la fiction nell’Olimpo. Gli indici di ascolto sono schizzati alle stelle, ottenendo ben il 23,7% di share con oltre 3 milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Blanca incinta spezza il cuore a Liguori: “Lui sa tutto”. Anticipazioni

