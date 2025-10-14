Blanca e la puntata con i delfini ma l' acquario non è quello di Genova

Genovatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua il grande successo della serie tv “Blanca” ambientata tra Genova e provincia, in onda su Rai Uno, arrivata alla terza stagione. La terza puntata, andata in onda ieri sera, riguardava un caso ambientato in un centro di recupero animali marini, con tanto di vasca dei delfini. Ma, al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Blanca 3, le anticipazioni della prossima puntata in onda lunedì 6 ottobre: tra indagini e sentimenti - Dopo il successo delle prime due puntate, Blanca 3 continua a sorprendere e a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Blanca Puntata Delfini Acquario