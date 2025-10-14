Blanca e la puntata con i delfini ma l' acquario non è quello di Genova
Continua il grande successo della serie tv “Blanca” ambientata tra Genova e provincia, in onda su Rai Uno, arrivata alla terza stagione. La terza puntata, andata in onda ieri sera, riguardava un caso ambientato in un centro di recupero animali marini, con tanto di vasca dei delfini. Ma, al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
