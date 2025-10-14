Grande Fratello verso la chiusura anticipata? A leggere i dati di ascolto urge un cambio di rotta. La festa per i 25 anni dalla prima edizione si sta trasformando in un funerale. Il funerale per un genere, il reality, e in particolare il GF, il padre dei reality, che ha rivoluzionato per sempre la televisione e in teoria avrebbe ancora molto da dare ma non si vuole fare nulla per attualizzarlo. È tutto identico al 2000, a parte la genuinità del cast, ma 25 anni dopo a chi può interessare seguire degli sconosciuti per infinite ore? Faticavano i “vipponi” di Alfonso Signorini, figurarsi i nip di Simona Ventura. 🔗 Leggi su Bubinoblog

BLANCA COLPISCE AL CUORE IL GRANDE FRATELLO: CHIUSURA ANTICIPATA O CAMBIO CAST?