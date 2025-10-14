Blanca 3 | anticipazioni della quarta puntata 20 ottobre 2025 – Paura del Buio

Atomheartmagazine.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza stagione di Blanca entra nel vivo: nell’episodio di lunedì 20 ottobre 2025 la consulente forense affronta le conseguenze di una aggressione e, per la prima volta, si concede una pausa dal lavoro operativo. La sua gravidanza, ormai nota in famiglia, bussa anche alla porta della vita professionale, costringendola a ricalibrare priorità e rischi. Indice. Blanca 3, anticipazioni 20 ottobre 2025: omicidio al Museo del Buio. Pausa forzata: chi indaga al posto di Blanca. Cuore e indagine: Liguori, Domenico e il segreto che pesa. Il filo orizzontale della stagione. Quando e dove vedere Blanca 3. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

blanca 3 anticipazioni della quarta puntata 20 ottobre 2025 8211 paura del buio

© Atomheartmagazine.com - Blanca 3: anticipazioni della quarta puntata (20 ottobre 2025) – “Paura del Buio”

Leggi anche questi approfondimenti

blanca 3 anticipazioni quartaAnticipazioni “Blanca 3”, la puntata del 20 ottobre 2025 - I sentimenti di Blanca sono al centro della quarta puntata: scopriamo le anticipazioni del 20 ottobre e lasciatevi coinvolgere! Come scrive alfemminile.com

blanca 3 anticipazioni quartaBlanca 3 anticipazioni quarta puntata, 20 ottobre - Tutte le anticipazioni sulla quarta puntata di Blanca 3, in onda su Rai 1 lunedì 20 ottobre alle 21. Segnala ciakgeneration.it

blanca 3 anticipazioni quartaAnticipazioni Blanca 3, prossima puntata 20 ottobre 2025/ Blanca vittima di una terribile aggressione - Anticipazioni Blanca 3, prossima puntata 20 ottobre 2025: Blanca vittima di una terribile aggressione mentre Liguori non si fida di Bacigalupo ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Blanca 3 Anticipazioni Quarta