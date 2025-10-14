Bitcoin ATM | come funzionano i bancomat delle criptovalute e dove si trovano in Italia

In Italia sono operativi 229 Bitcoin ATM, veri e propri bancomat per criptovalute che permettono di acquistare (e in alcuni casi vendere) monete digitali in contanti. Secondo i dati di CoinAtmRadar, la presenza è concentrata soprattutto nelle grandi città: 26 a Milano, 17 a Bologna e Roma, 16 a Torino, 5 a Napoli e Firenze. Una diffusione che testimonia la crescita del mercato crypto anche nel nostro Paese. Come funzionano i Bitcoin ATM. Un Bitcoin ATM è un terminale che consente di scambiare denaro contante con criptovalute come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) o stablecoin come Tether (USDT). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Bitcoin ATM: come funzionano i bancomat delle criptovalute e dove si trovano in Italia

