Bisseck via dall’Inter? Piovono conferme dalla Germania | la mossa dei nerazzurri spiazza tutti!

Internews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il difensore può davvero salutare a gennaio?. Il futuro di Yann Bisseck all’Inter si fa sempre più incerto. Dopo le prime indiscrezioni, oggi è Sky Sport Deutschland a rilanciare con forza la possibilità di un addio del difensore tedesco già nella finestra di mercato di gennaio. Una riflessione profonda, dettata da una motivazione precisa e ambiziosa: non perdere il treno che porta ai Mondiali del 2026. Minutaggio ridotto e la chiamata della Germania. Alla base del malcontento del giocatore ci sarebbe lo scarso impiego concessogli finora dal nuovo tecnico, Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

