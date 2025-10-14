Bisseck via dall’Inter le cifre | affare con la rivale per il sostituto
L’arrivo di Akanji ha relegato il tedesco ai margini: possibile addio nel mercato invernale L’avventura di Bisseck all’Inter potrebbe chiudersi a gennaio. L’arrivo di Akanji ha tolto spazio al difensore tedesco, in questo avvio di stagione impiegato da Chivu soltanto in 2 partite, per appena 157?. L’ex Aarhus potrebbe spingere per andare via in ottica Mondiale: solo giocando con una certa regolarità, infatti, può sperare di essere convocato da Nagelsmann. Per il classe 2000 potrebbero muoversi di nuovo alcune squadre di Premier, in particolare il Crystal Palace che a giugno saluterà il suo capitano Marc Guehi: come scritto da Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
