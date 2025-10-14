Biodanza a Castello D’Albertis

Genovatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre alle ore 15:30 il suggestivo scenario di Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo ospiterà un’esperienza unica di Biodanza a cura di Alessandra Puerari e Paola Scagnelli, aperta a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questa disciplina di crescita personale e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

biodanza castello d8217albertisBiodanza a Castello D’Albertis - Domenica 26 ottobre alle ore 15:30 il suggestivo scenario di Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo ospiterà un’esperienza unica di Biodanza a cura di Alessandra Puerari e Paola Scagnelli, ... genovatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Biodanza Castello D8217albertis