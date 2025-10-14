Bimbo di 7 mesi cade dal tettuccio di un van e fa un volo di due metri

Sono stati momenti di paura quelli di questa mattina, martedì 14 ottobre, per una famiglia di turisti tedeschi in vacanza in un campeggio di Torbole. Il bimbo, dell’età di appena sette mesi, è caduto dal tettuccio di un van camperizzato e ha fatto un volo di circa due metri.Ancora non si. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

? La 26enne aveva abbandonato il bimbo di pochi mesi in ospedale ed era scappata a #Zurigo insieme a un altro figlio più grande: ora dovrà rispondere dell’accusa di abbandono di minore. #LaSettimanaTV #cronaca #Italia - facebook.com Vai su Facebook

Bimbo di tre mesi cade nella Dora con il passeggino, è grave Vai su X

Bimbo di 7 mesi cade dal camper, trasportato in elicottero al Santa Chiara - Intorno alle 9 di questa mattina, martedì 14 ottobre, il piccolo è caduto in maniera accidentale per circa 2 metri, e vista la giovanissima età si è reso necessario l'intervento dei soccorritori con l ... Secondo rainews.it

Volo di due metri dal camper: bimbo di 7 mesi elitrasportato in ospedale, è grave - TORBOLE (TN) – Momenti di paura nella mattinata di martedì 14 ottobre, quando un bimbo di 7 mesi di nazionalità tedesca è caduto accidentalmente dal camper dei genitori, riportando traumi che hanno ... Segnala nordest24.it

