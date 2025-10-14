Bilancio positivo per ’Intrecci di comunità’ | Iniziativa che unisce

È un mosaico di volti, storie e luoghi quello che ha colorato Imola negli ultimi mesi con ‘ Intrecci di comunità ’, il grande percorso di partecipazione civica che ha unito quartieri e frazioni in un’unica, lunga festa popolare dell’amicizia e della condivisione. Partita il primo maggio da Spazzate Sassatelli, l’iniziativa si è conclusa il 4 ottobre a Ponticelli e Fabbrica, dopo mesi di incontri, laboratori, feste e camminate che hanno restituito alla città il gusto di stare insieme. Il progetto, promosso dal Comune insieme all’equipe ‘Costruire comunità’ e alle cabine di regia territoriali, ha visto la partecipazione di scuole, parrocchie, associazioni, cooperative sociali, Caritas, imprese e semplici cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

