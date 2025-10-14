Bilancio Milan tra ricavi dalla Champions e cessioni | il club sorride Ecco i dettagli

Il Milan chiude di nuovo il bilancio in positivo. Per il club rossonero è la terza stagione di fila che accade questo. Ecco i dettagli da 'Il Corriere della Sera'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bilancio Milan, tra ricavi dalla Champions e cessioni: il club sorride. Ecco i dettagli

Milan, il bilancio sorride ancora: terzo utile di fila e ricavi mai così alti - Se sul campo le cose stanno andando decisamente meglio rispetto all'anno scorso, a livello di bilancio a Casa Milan possono sorridere per il terzo anno di fila. Secondo milannews.it

