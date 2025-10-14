Inter News 24 Bilancio Inter, assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio ’24-25: cosa filtra sui conti e sugli introiti della società meneghina. Domani a Milano si terrà l’assemblea dei soci dell’Inter, chiamata ad approvare il bilancio relativo alla stagione 2024-2025. L’esercizio economico, chiuso il 30 giugno scorso, ha fatto registrare un utile di 35,4 milioni di euro, frutto di una gestione attenta e dei risultati sportivi, soprattutto in Europa. La squadra, guidata nella passata stagione da Simone Inzaghi, ha raggiunto due ottavi di finale e due finali in Champions League nelle quattro annate a Milano, permettendo al club di incassare complessivamente 361 milioni di euro solo dai bonus Uefa: 62,3 milioni nel 2021-22, 101,3 nel 2022-23, 65,5 nel 2023-24 e 132 milioni nell’ultimo esercizio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bilancio Inter, la società pronta a radunarsi per svolgere l’assemblea dei soci: tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri