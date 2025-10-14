Bilancio arboreo la giunta approva la relazione degli ultimi quattro anni | oltre 750 nuovi alberi

GALLIPOLI – Nell’ambito della chiusura anticipata del mandato del sindaco Stefano Minerva, in vista della corsa per il consiglio regionale e il prossimo commissariamento dell’ente, la giunta comunale gallipolina ha provveduto, in uno dei suoi ultimi atti deliberativi, ad approvare la relazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Bilancio arboreo, la giunta approva la relazione degli ultimi quattro anni: oltre 750 nuovi alberi - In vista della conclusione del mandato l’amministrazione comunale di Gallipoli ha rendicontato le attività destinate all’implementazione del verde pubblico coordinata dall’ufficio Ambiente. Come scrive lecceprima.it

