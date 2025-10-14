Biffi | Condividere i dati per crescere

Il primo dei 42 progetti promosso da Assolombarda per il prossimo quadriennio è stato annunciato ieri durante l'assemblea generale, ReThinking Industry, dedicata all'innovazione e all'Intelligenza Artificiale a misura di imprese. Ha un nome studiato: «ForgIA», evoca il luogo in cui la materia prende forma. È una sorta di rete protetta che si avvale dell'apporto di ogni azienda: ciascuna condivide i propri dati che vengono immediatamente criptografati per renderli a prova di furto e garantire la privacy. L'apporto dei dati di tante realtà di una stessa filiera è già ricchezza perchè addestra l'AI in maniera puntuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

