Biennale Musica in laguna la cacofonia sublime dell’aurora
Nella cultura della nazione Pakajaqi, che fa parte del popolo andino degli Aymara, c’è una divinità acquatica, la stella Chuqui Chinchay, che ha fra l’altro a cuore gli ermafroditi, e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Alla Biennale musica di Venezia il debutto della direttrice Caterina Barbieri: ora è attesa alla prova verità - La giovane direttrice presenta "La stella dentro", un programma innovativo con focus sulla musica cosmica ed elettronica ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
A Venezia il Festival di Musica Contemporanea della Biennale - A Venezia per ascoltare musiche nuove, al Festival di Musica Contemporanea della Biennale, fondato nel 1930 da figure leggendarie come Mario Labroca e Alfredo Casella. Da ilsole24ore.com
Caterina Barbieri dalla consolle alla Biennale Musica: «Cortei di barchini ed epifanie sonore su isole segrete, pioniere dell'elettronica e dj set, il mio festival cosmico» - Per gli spettatori, i concerti della compositrice Caterina Barbieri, autrice di leggendarie perfomance alla consolle, suscitano “suggestioni ipnotiche, stati di alterazione ed ... Scrive ilmessaggero.it