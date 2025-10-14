Biennale dei licei artistici in mostra le opere degli studenti del Buonarroti di Latina e del Baboto di Priverno

Latinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tappa romana per Viaggiarte, la mostra itinerante che porta le opere degli studenti e delle studentesse della V Biennale dei Licei Artistici italiani in varie città italiane. Tra loro anche le opere di studenti del Michelangelo Buonarroti di Latina e del Baboto di Priverno. L’esposizione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

biennale licei artistici mostraBiennale dei licei artistici, in mostra le opere degli studenti del Buonarroti di Latina e del Baboto di Priverno - Tappa romana per Viaggiarte, la mostra itinerante che porta le opere degli studenti e delle studentesse della V Biennale dei Licei Artistici italiani in varie città italiane. Riporta latinatoday.it

Biennale dei Licei Artistici, premiato il Pascoli di Bolzano - Pascoli" di Bolzano alla quinta edizione della Biennale dei Licei Artistici, inaugurata a Roma. Segnala ansa.it

La “Nave della Biennale dei Licei artistici” ai nastri di partenza, ci sono anche gli studenti dell'Epn - L’8 marzo gli studenti di alcuni licei artistici italiani partiranno dal porto di Civitavecchia, a bordo di una nave da ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Biennale Licei Artistici Mostra