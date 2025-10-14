Biennale Canziani curatrice del Padiglione Italia

A rappresentare l’Italia alla 61esima Biennale d’Arte di Venezia in programma dal 9 maggio al 22 novembre 2026 ci saranno Cecilia Canziani, curatrice del Padiglione, mentre il progetto artistico, intitolato Con te con tutto, porterà la firma di Chiara Camoni. L’annuncio è arrivato dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, dopo la selezione condotta dalla Commissione di valutazione dell’avviso pubblico promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea. Cappello: «Progetto intreccia il fare artigianale e la riflessione sul femminile». Secondo il ministero «la proposta di Cecilia Canziani con il progetto di Chiara Camoni è una notevole declinazione al femminile di un materialismo magico che antichizza il presente, con sapienti evocazioni mediterranee, citazioni e imitazioni trascendenti». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Biennale, Canziani curatrice del Padiglione Italia

