Biennale 2026 Cecilia Canziani e Chiara Camoni per il padiglione Italia

Il ministero della cultura comunica che il ministro Alessandro Giuli ha scelto Cecilia Canziani come curatrice del Padiglione Italia alla 61. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia (dal 9 maggio al 22 novembre 2026) con il progetto "Con te con tutto" di Chiara Camoni.Clicca. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

