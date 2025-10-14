Biden si congratula con Trump per la pace a Gaza | Il Medio Oriente è sulla strada della pace spero duri

"La strada per questo accordo non è stata facile", ha dichiarato l'ex presidente Usa, per poi aggiungere che anche il suo governo "ha lavorato instancabilmente per riportare a casa gli ostaggi, portare soccorso ai civili palestinesi e porre fine alla guerra". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Biden si congratula con Trump per la pace a Gaza: “Il Medio Oriente è sulla strada della pace, spero duri”

