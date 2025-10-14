Sono partiti i lavori di rifacimento del tetto della biblioteca comunale, inagibile dal 2022 e trasferita temporaneamente in un’ala del nuovo municipio, dove è possibile accedere su prenotazione. "L’intervento – spiega il sindaco Cristiano De Vecchi – garantirà sicurezza e funzionalità all’edificio, restituendo alla comunità uno spazio rinnovato e aperto alla cultura ". Da venerdì scorso sono di nuovo percorribili piazza Dante Alighieri e piazza Monsignor De Martino, dopo il posizionamento della maxi gru (nella foto), concluso con un giorno d’anticipo. I lavori, per un importo di 300mila euro, dureranno sei mesi e consentiranno di riportare in sede la biblioteca “Oriana Fallaci“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Biblioteca inagibile, scattati i lavori al tetto