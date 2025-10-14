Bianco Pregiato tartufo protagonista a Città di Castello fra show cooking e degustazioni gourmet
Dal 31 ottobre al 2 novembre Città di Castello torna a celebrare il tubero più conosciuto al mondo con il Salone Nazionale del Bianco Pregiato.Si preannuncia un fine settimana all’insegna del gusto con mostra mercato, eventi e show cooking dedicati al tartufo, in particolare il “bianco” di cui. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
