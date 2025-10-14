Bianco Pregiato tartufo protagonista a Città di Castello fra show cooking e degustazioni gourmet

Perugiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 31 ottobre al 2 novembre Città di Castello torna a celebrare il tubero più conosciuto al mondo con il Salone Nazionale del Bianco Pregiato.Si preannuncia un fine settimana all’insegna del gusto con mostra mercato, eventi e show cooking dedicati al tartufo, in particolare il “bianco” di cui. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

bianco pregiato tartufo protagonistaIl tartufo bianco torna protagonista a Sant'Agata Feltria per quattro domeniche - Per tutte le domeniche di ottobre (5, 12, 19 e 26) e domenica 2 novembre, il borgo si trasformerà in una festa per i sensi, dedicata ai prodotti tipici dell’Alta Valmarecchia, con protagonista ... Da newsrimini.it

bianco pregiato tartufo protagonistaUna festa lunga tutto il mese di ottobre: pronta all'esordio la storica fiera del Tartufo bianco - Cultura del vino, gastronomia e artigianato nel ricco piatto della rassegna ... Lo riporta riminitoday.it

bianco pregiato tartufo protagonistaPergola gremita per la seconda domenica della Fiera del Tartufo Bianco Pregiato - Un fiume di visitatori ha riempito la città dei Bronzi dorati per la seconda domenica della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola. Secondo altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Bianco Pregiato Tartufo Protagonista