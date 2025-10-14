Bianca Balti la rabbia della figlia Matilde Lucidi dopo il debutto in passerella | Basta insinuazioni

La passerella Dior alla Paris Fashion Week è stata il suo trampolino di lancio, ma anche il momento in cui i riflettori si sono fatti più implacabili: stiamo parlando di Matilde Lucidi, figlia della supermodella Bianca Balti, che ad appena diciotto anni ha debuttato su una delle passerelle più ambite e glamour del fashion system. Inutile dire che il suo cognome pesa, così come l’essere la figlia di una top model di fama internazionale, tanto che dopo il suo debutto nel mondo della moda la giovane Matilde è finita nel mirino dei social, accusata da molti di essere raccomandata. Ma la sua risposta, anche piuttosto accesa, non si è fatta attendere. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Bianca Balti, la rabbia della figlia Matilde Lucidi dopo il debutto in passerella: “Basta insinuazioni”

