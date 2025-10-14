Berrettini-Zeppieri oggi a Stoccolma | orario precedenti e dove vederla

Webmagazine24.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Matteo Berrettini torna in campo nell'Atp 250 di Stoccolma. Oggi, martedì 14 ottobre, il tennista azzurro affronta Giulio Zeppieri nel primo turno del torneo svedese. Derby italiano dunque sul cemento indoor, con Zeppieri sorteggiato contro Berrettini dopo aver superato le qualificazioni con vittorie l'ucraino Sachko e contro il tedesco Zahraj. Ecco orario, precedenti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

berrettini zeppieri oggi stoccolmaLIVE Berrettini-Zeppieri, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: derby italiano all’esordio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del derby italiano di primo turno dell'ATP ... Secondo oasport.it

berrettini zeppieri oggi stoccolmaATP Stoccolma: Berrettini-Zeppieri il derby della ripartenza - Italiani | Una stagione in salita per Berrettini e Zeppieri, Matteo alle prese con i ricorrenti infortuni, Giulio con il rientro dopo l'operazione. Riporta ubitennis.com

berrettini zeppieri oggi stoccolmaStoccolma, martedì il derby Berrettini-Zeppieri - Il derby tra Matteo Berrettini e Giulio Zeppieri, di Roma il primo e di Latina il secondo, chiuderà il programma del Centrale nella seconda ... Scrive sport.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Berrettini Zeppieri Oggi Stoccolma