Berrettini un derby per tornare a sorridere | a Stoccolma batte Zeppieri

Gazzetta.it | 14 ott 2025

Nell'Atp 250 il numero 61 al mondo mostra una buona forma fisica e supera l'amico 6-4 6-2. Al secondo turno se la vedrà con il francese Humbert: "Penso di aver lottato molto bene". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Berrettini, un derby per tornare a sorridere: a Stoccolma batte Zeppieri

