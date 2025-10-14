Berrettini riparte da Stoccolma | possibile ultima chiamata Volandri e l’Italia osservano
Torna in campo l’ex Top Ten Matteo Berrettini e c’è curiosità per capire le sue condizioni fisiche. Affronterà un derby. Il 2025 del tennista Matteo Berrettini non è stato facile e l’azzurro ha avuto numerose difficoltà, tra problemi di natura fisica e qualcuno di natura mentale, un blocco specialmente dovuto ai troppi problemi nati nel corso degli ultimi mesi. L’azzurro però in queste ore tornerà in campo e nello specifico giocherà il secondo turno del programma serale del torneo Atp 250 di Stoccolma, torneo che lo vede come uno dei possibili protagonisti. Matteo debutterà in un derby tutto italiano contro il giovane Giulio Zeppieri, uno dei giovani profili più interessanti del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it
