(Adnkronos) – Matteo Berrettini e Vanessa Bellini ufficializzano la loro relazione. Da tempo si rincorrevano le voci secondo cui il tennista azzurro, reduce dall'eliminazione al primo turno del Masters 1000 di Shanghai per mano di Mannarino, stesse frequentando l'ex ballerina di Amici, che avrebbe conosciuto durante il concerto di Marracash. Bellini era infatti una delle ballerini che faceva parte del corpo di ballo che ha animato il tour negli stadi del rapper e in quell'occasione avrebbe incontrato Berrettini, con cui è nata una frequentazione che sembra essersi trasformata in qualcosa di più.

Berrettini, nuova relazione: la foto con Vanessa Bellini