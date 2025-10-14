Berrettini nuova relazione | la foto con Vanessa Bellini??

Seriea24.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Matteo Berrettini e Vanessa Bellini ufficializzano la loro relazione. Da tempo si rincorrevano le voci secondo cui il tennista azzurro, reduce dall’eliminazione al primo turno del Masters 1000 di Shanghai per mano di Mannarino, stesse frequentando l’ex ballerina di Amici, che avrebbe conosciuto durante il concerto di Marracash.  Bellini era infatti una delle ballerini che faceva parte del corpo di ballo che ha animato il tour negli stadi del rapper e in quell’occasione avrebbe incontrato Berrettini, con cui è nata una frequentazione che sembra essersi trasformata in qualcosa di più. 🔗 Leggi su Seriea24.it

berrettini nuova relazione la foto con vanessa bellini

© Seriea24.it - Berrettini, nuova relazione: la foto con Vanessa Bellini??

Leggi anche questi approfondimenti

berrettini nuova relazione fotoBerrettini, nuova relazione: la foto con Vanessa Bellini?? - Da tempo si rincorrevano le voci secondo cui il tennista azzurro, reduce dall'eliminazione al primo turno del Masters 1000 di ... Scrive msn.com

berrettini nuova relazione fotoMatteo Berrettini e Vanessa Bellini, ora c’è la conferma: ecco la foto - Dopo i rumors ecco anche la conferma con tanto di scatto social. Si legge su donnaglamour.it

berrettini nuova relazione fotoMatteo Berrettini fidanzato con Vanessa Bellini, ballerina di Marracash: le foto - La sorella di lei: «Ecco come si sono conosciuti, spero che lui non la faccia soffrire» ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Berrettini Nuova Relazione Foto